Ибрагимович снялся в рекламе часов, проигнорировав звонок тренера сборной Швеции

Ибрагимович "засветился" в рекламе смарт-часов.

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович снялся в рекламе смарт-часов Samsung Gear S3. Швед релаксирует в бассейне как вдруг к нему звонит некто по имени Янне. Златан решил проигнорировать звонок и продолжил отдыхать.

Отметим, что Янне часто называют тренера сборной Швеции Яна Андерссона, который ранее заявил, что если Златан хочет поехать на ЧМ-2018, он должен связаться с ним.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Швеции не хочет видеть Ибрагимовича на ЧМ-2018.

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