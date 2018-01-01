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Ибрагимович снялся в рекламе часов, проигнорировав звонок тренера сборной Швеции

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Ибрагимович "засветился" в рекламе смарт-часов.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович снялся в рекламе смарт-часов Samsung Gear S3. Швед релаксирует в бассейне как вдруг к нему звонит некто по имени Янне. Златан решил проигнорировать звонок и продолжил отдыхать.

Отметим, что Янне часто называют тренера сборной Швеции Яна Андерссона, который ранее заявил, что если Златан хочет поехать на ЧМ-2018, он должен связаться с ним. 

Ранее сообщалось, что игрок сборной Швеции не хочет видеть Ибрагимовича на ЧМ-2018.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, сборная Швеции, ЧМ 2018
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