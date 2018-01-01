Аргентинский клуб предложил Буффону 2,5 миллиона долларов за 5-месячный контракт
Бока Хуниорс готов неплохо заплатить легендарному голкиперу за переход в команду.
Аргентинский клуб Бока Хуниорс хочет подписать именитого голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона.
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Стали известны некоторые подробности соглашения, которое аргентинцы сделали 40-летнему вратарю. Как сообщает Infobae, контракт рассчитан на 5 месяцев. Зарплата Буффона составит 2,5 миллиона долларов.
Источник утверждает, что предложение уже было направлено Буффону и клуб ожидает ответа от итальянца до 17 мая.
Ранее сообщалось, что форвард аргентинского Бока Хуниорс Карлос Тевес получил травму, играя в футбол в тюрьме.
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