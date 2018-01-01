Легенда МЮ и Арсенала: Хотел бы играть до 40 лет

Робин ван Перси признался, что играть на топ-уровне ему крайне сложно.

Бывший форвард Арсенала и Манчестер Юнайтед Робин ван Перси, ныне защищающий цвета Фейеноорда, рассказал о том, насколько тяжело поддерживать игровую форму в его возрасте.

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"Придет время, когда я должен быть честным сам с собой - как сейчас. Болельщики, как и я, счастливы, что мы выиграли Кубок Нидерландов, и я рад, что помог в этом. Но люди не знают об обратной стороне - последние три недели я ложился спать в 10 часов вечера, я употреблял только определенные продукты в определенное время.

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Мне приходится соблюдать огромное количество правил, чтобы я мог проводить матчи, подобные финальному, и порой это сложно. Кроме того, иногда восстановление от травмы занимает больше времени, чем хотелось бы.

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Безусловно, я хочу играть, но нужно быть честным - порой я устаю от борьбы с самим собой. Я счастлив, что играю в Фейеноорде. Я рад тому, как меня приняли ребята. Я хотел бы играть до 40 лет и помогать команде. Но время покажет, что будет дальше", - приводит слова ван Перси NOS.nl.

Фейеноорд одолел АЗ Алкмар в финале Кубка Голландии со счетом 3:0. Один из голов забил 34-летний ван Перси.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок сборной Англии в третий раз станет отцом в возрасте 51 год.

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