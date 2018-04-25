Ибрагимович и Роналдо обменялись футболками
Бразильская легенда приехал в гости к Лос-Анджелес Гэлакси.
Бывший игрок сборной Бразилии и кумир Златана Ибрагимовича Роналдо прибыл к шведу в Лос-Анджелес Гэлакси, чтобы обменятся футболками.
Легендарный футболист пообщался с игроками американского клуба и поприсутствовал на тренировке команды. Ибрагимович явно был рад встрече с кумиром, о чем говорила улыбка, не сходившая с его лица, но и бразилец отвечал взаимностью.
🤩 @Ronaldo x #LAGalaxy pic.twitter.com/V3XAQ8jrwY— #GalaxyThrowback (@LAGalaxy) April 25, 2018
Ранее сообщалось, что Ибрагимович поюморил в вечернем шоу Jimmy Kimmel Live.
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