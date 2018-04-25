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Ибрагимович и Роналдо обменялись футболками

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Бразильская легенда приехал в гости к Лос-Анджелес Гэлакси.
Златан Ибрагимович и Роналдо
Златан Ибрагимович и Роналдо
кадр из видео

Бывший игрок сборной Бразилии и кумир Златана Ибрагимовича Роналдо прибыл к шведу в Лос-Анджелес Гэлакси, чтобы обменятся футболками.

Легендарный футболист пообщался с игроками американского клуба и поприсутствовал на тренировке команды. Ибрагимович явно был рад встрече с кумиром, о чем говорила улыбка, не сходившая с его лица, но и бразилец отвечал взаимностью.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович поюморил в вечернем шоу Jimmy Kimmel Live

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Теги: Златан Ибрагимович, Роналдо, Лос Анджелес Гэлакси, футбол
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