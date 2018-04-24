Ибрагимович в Америке встретился с легендарным бразильским футболистом
Златан Ибрагимович встретился с кумиром своего детства.
Великий шведский форвард Златан Ибрагимович, который ушел из Манчестер Юнайтед и перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси, встретился с легендарным Роналдо. Бразилец является кумиром Ибрагимовича.
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“Приятно встретиться с тобой, Златан! Удачи тебе в этом сезоне и я надеюсь, что вы выйдите в плей-офф!“, - написал Роналдо на своей страничке в Instagram.
Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович “отнял“ чемпионские пояса у Баду Джека для эффектной фотографии.
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