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Ибрагимович в Америке встретился с легендарным бразильским футболистом

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Златан Ибрагимович встретился с кумиром своего детства.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Великий шведский форвард Златан Ибрагимович, который ушел из Манчестер Юнайтед и перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси, встретился с легендарным Роналдо. Бразилец является кумиром Ибрагимовича.

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“Приятно встретиться с тобой, Златан! Удачи тебе в этом сезоне и я надеюсь, что вы выйдите в плей-офф!“, - написал Роналдо на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович “отнял“ чемпионские пояса у Баду Джека для эффектной фотографии.

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Теги: Златан Ибрагимович, Роналдо, футбол, фото
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