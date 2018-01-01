Ребров: Увольнения не было - я предупредил, что не приеду

Сергей Ребров прокомментировал свою отставку из аравийского Аль-Ахли.

Экс-главный тренер Аль-Ахли Сергей Ребров рассказал об опыте работы в Саудовской Аравии.

"У президента, который приглашал меня в Аль-Ахли существовало желание развивать команду, покупать сильных игроков. С таким отношением к делу цель выиграть чемпионат не казалась необоснованной. Но в какой-то момент президента убрали.

Мы ожидали, что на смену ему придет человек, так же нацеленный на высокие результаты. К сожалению, я такого желания не увидел. Зато неуклонно росли долги по зарплате – при отсутствии стремления их как-то погасить.

Долги существуют там практически во всех командах - и довольно серьезные. Озвучивать детали и называть количество месяцев, за которые нам задолжали, я сейчас не стану. Но ведь не секрет, что, если команда действительно хочет бороться за чемпионство, руководство клуба должно все для этого делать.

К сожалению, в нашем случае, особенно на решающей стадии сезона, поддержки не было - и команда, наверное, это чувствовала. Тем не менее, ребята старались и бились, до последнего тура сохраняя Аль-Ахли в чемпионской гонке. К сожалению, выполнить задачу-максимум нам так и не удалось.

Внутри клуба вопросы решает президент, но над клубами стоит федерация. Она и определяет, кто чем будет руководить, за какую команду должен играть тот или иной футболист. Мне было легче договориться о приобретении иностранца, чем о переходе местного игрока.

Перед началом сезона меня не устраивала ситуация, когда у нашего конкурента в основном составе национальной сборной играли 7-8 человек, а у нас – только 2. При этом одному было 34 года, а другому – 31.

Как такового увольнения не было: я предупредил, что не приеду, если долги не погасят. Лично у меня нет никаких сомнений, что все положенное по контракту клуб выплатит. Вот если бы я не приехал на последние две игры, как планировал, о чем-то можно было бы говорить. Но вместо этого Аль-Ахли сделал неожиданное для меня и не слишком корректное заявление об увольнении", - рассказал Ребров в интервью Спорт-Экспресс в Украине.

Ранее агент тренера заявил, что у них на руках нет документов об отставке. Также накануне у Реброва родился третий ребенок.

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