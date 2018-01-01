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MG и Madrigal’ представят Одессу в Национальном Финале Neymar Jr's Five

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Впереди еще квалификации Neymar Jr's Five в Днепре, Харькове, Виннице и Киеве.
MG и Madrigal’ представят Одессу в Национальном Финале Neymar Jr's Five

В субботу, 21 апреля, в СДЮШОР Черноморец состоялся второй общий отборочный этап международного турнира Red Bull Neymar Jr's Five, всемирный финал которого состоится уже этим летом в Бразилии.

30 команд, которые в этот день собрались побороться за билет на Национальный финал, показали высокий уровень мастерства, но только две команды могут паковать чемоданы в Киев.

После насыщенных боев в группах и потом плей-оффе, в полуфинал попали действительно сильнейшие команды, и следующие четыре игры стали ярким подтверждением этому. Борьба была ожесточенной, и в полуфинальных матчах победители MG (Молодая Гвардия) и Madrigal' смогли забить своим соперникам - соответственно командам Юристы и Шатнавы - только по одному голу. Но именно эти голы обеспечили им уверенную победу в Одесской квалификации.

И хотя к следующему этапу проходят обе команды во время матча за первое место произошли настоящие баталии, ведь после окончания времени счет остался так и не открытым, поэтому пришлось разыграть золотой гол 1 на 1. После чего победу над Madrigal’ таки получила Молодая Гвардия.

Такая же ситуация повторилась и с матчем за третье место, в котором золотой гол в ворота Юристов отправили Шатнавы.

“Ощущения не могу передать словами. В прошлом году мы остановились на ¼, а в этом году мы поставили себе цель выиграть этот турнир. Приехали и сделали то, что должны были сделать“ - Пылыпив Дмитрий, Молодая Гвардия.

Поздравляем Молодую Гвардию и Madrigal’ и ждем 16 июня в Киеве, где они будут бороться с финалистами других городов за главный трофей и поездку в Бразилию на Всемирный Финал!

Впереди еще квалификации Neymar Jr's Five в Днепре, Харькове, Виннице и Киеве.

Успейте зарегистрировать свою команду и побороться за главный трофей!

Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Neymar Jr's Five, заходите на веб-сайт и регистрируйте свою команду.

По результатам студенческих и общих квалификаций 17 лучших команд будут соревноваться в Национальном Финале в Киеве, команда-победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где будет бороться за звание Чемпиона Мира.

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Теги: футбол, турнир, Неймар
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