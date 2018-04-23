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Ребров – об увольнении из Аль-Ахли: Четыре месяца игрокам и тренерам не платили зарплату

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Сергей Ребров прокомментировал свою отставку из аравийского Аль-Ахли.
Сергей Ребров
Сергей Ребров

Экс-тренер киевского Динамо Сергей Ребров заявил, что для него не стало сюрпризом его увольнение из Аль-Ахли, так как он не планировал продолжать роботу в Саудовской Аравии. 

"Преподнесли это, конечно, не очень красиво, но для меня не стало неожиданным то, что наше сотрудничество подходит к концу. Мой контракт, подписанный по схеме "1+1", подходил к своему завершению, пролонгировать его еще на один год мы могли только по обоюдному согласию.

У меня был разговор с новыми руководителями клуба, и я озвучил им свою позицию. Дело в том, что вот уже больше четырех месяцев футболистам и тренерам не платят заработную плату, и то, что в такой ситуации мы до последнего тура бились за чемпионский титул, – большая заслуга команды. Некоторых игроков мне приходилось буквально уговаривать, чтобы они остались до конца сезона.

В клубе за год поменялось три президента? Да, так и есть. С последним из них я практически не разговаривал. Была беседа с одним из вице-президентов, который сказал, что клуб желает, чтобы я продлил контракт, но я твердо ответил: "Пока не рассчитаетесь с футболистами, даже разговаривать на эту тему не буду". Вот они, видимо, и решили преподнести эту ситуацию так, будто тренер не устроил клуб, и не стали дожидаться двух матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Азии", – отметил Ребров в интервью ресурсу Команда №1.

Также специалиста удивило, как украинские СМИ преподнесли новость об его отставке. 

"Меня удивило, что эту тему сразу подхватили украинские СМИ. Я еще не знал, а они будто ждали, когда Сергея Реброва уволят. Могли бы и выяснить кое-какие детали, но вместо этого решили показать, что наши тренеры не могут нигде работать. Поверьте, продержаться целый сезон в Саудовской Аравии – это непросто. Там это удалось только двум или трем наставникам", – сказал Ребров. 

Ранее агент тренера заявил, что у них на руках нет документов об отставке. Также накануне у Реброва родился третий ребенок. 

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Теги: футбол, Сергей Ребров, Аль Ахли
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