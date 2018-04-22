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Ибрагимович "отнял" чемпионские пояса у Баду Джека для эффектной фотографии

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Златан Ибрагимович встретился со своим соотечественником.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович встретился с шведским боксером Баду Джеком. Златан "отобрал" у своего соотечественника чемпионские пояса и попозировал на камеру.

Также чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе выложил в свой Instagram несколько фото и видео с Ибрагимовичем, где назвал Златана королем Швеции. 

Ранее сообщалось, что Ибрагимович сгонял на матч Лейкерс в компании легенды НБА.

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Теги: футбол, бокс, Златан Ибрагимович, Баду Джек
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