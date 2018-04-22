Ибрагимович "отнял" чемпионские пояса у Баду Джека для эффектной фотографии

Златан Ибрагимович встретился со своим соотечественником.

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович встретился с шведским боксером Баду Джеком. Златан "отобрал" у своего соотечественника чемпионские пояса и попозировал на камеру.

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА👊 (@luckypunchnet) 22 Апр 2018 в 9:35 PDT

Также чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе выложил в свой Instagram несколько фото и видео с Ибрагимовичем, где назвал Златана королем Швеции.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович сгонял на матч Лейкерс в компании легенды НБА.

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