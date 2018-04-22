Бразильский защитник ударом из кикбоксинга отправил в нокдаун соперника

Защитники Флуминенсе в прыжке ударом ногой проверил "на прочность" голову оппонента.

Защитник Флуминенсе Жилберто получил нелепейшую красную карточку на 15 минуте игры в матче против Крузейро. Бразилец вел борьбу в центре поля, где в прыжке бутсой попал в ухо сопернику. За что и увидел перед собой "красный свет".

Ранее сообщалось, что вратарь в Германии забил невероятно комичный гол ударом от своих ворот.

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