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Бразильский защитник ударом из кикбоксинга отправил в нокдаун соперника

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Защитники Флуминенсе в прыжке ударом ногой проверил "на прочность" голову оппонента.
Жилберто
Жилберто
Getty Images

Защитник Флуминенсе Жилберто получил нелепейшую красную карточку на 15 минуте игры в матче против Крузейро. Бразилец вел борьбу в центре поля, где в прыжке бутсой попал в ухо сопернику. За что и увидел перед собой "красный свет".

Ранее сообщалось, что вратарь в Германии забил невероятно комичный гол ударом от своих ворот.

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Теги: футбол, Флуминенсе, Жилберто
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