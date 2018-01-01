Чигринский стал чемпионом Греции с АЕК
АЕК на своем поле обыграл Левадиакос со счетом 2:0 и впервые с 1994 года стал чемпионом Греции.
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Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский отыграл на поле весь матч.
В течение сезона Чигринский сыграл 15 матчей за АЕК, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
ΝΑΤΟΙ-ΝΑΤΟΙ-— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 22 апреля 2018 г.
ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ! pic.twitter.com/xkg9rHButc
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АЕК имеет 66 очков в турнирной таблице и опережает ПАОК, идущий вторым, на 8 очков. После матча команда бурно праздновала свое чемпионство в раздевалке.
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΩΡΑ!!! pic.twitter.com/Hs6fkGgx7O— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 22 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Кайл Уокер весело отпраздновал чемпионство в пабе.
Отмечалось, что украинский игрок “горожан“ Александр Зинченко поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.
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