Чигринский стал чемпионом Греции с АЕК

АЕК впервые с 1994 года завоевал чемпионский титул.

АЕК впервые с 1994 года стал чемпионом Греции twitter.com/aek_fc_official

АЕК на своем поле обыграл Левадиакос со счетом 2:0 и впервые с 1994 года стал чемпионом Греции.

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Украинский защитник АЕК Дмитрий Чигринский отыграл на поле весь матч.

В течение сезона Чигринский сыграл 15 матчей за АЕК, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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АЕК имеет 66 очков в турнирной таблице и опережает ПАОК, идущий вторым, на 8 очков. После матча команда бурно праздновала свое чемпионство в раздевалке.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Кайл Уокер весело отпраздновал чемпионство в пабе.

Отмечалось, что украинский игрок “горожан“ Александр Зинченко поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.

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