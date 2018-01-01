Агент Реброва: У нас нет никаких документов об отставке

Шандор Варга прокомментировал информацию об увольнении Сергея Реброва с поста главного тренера Аль-Ахли.

Агент Сергея Реброва Шандор Варга, который до недавних пор возглавлял аравийский клуб Аль-Ахли, внес ясность в информацию об отставке украинского специалиста.

По словам агента, сейчас Ребров находится в Киеве из-за небольшого перерыва в чемпионате, а на руках нет документов о его отставке, согласно процедуре.

"Мы с Сергеем договорились пока что не комментировать ситуацию. Мы еще не разговаривали с руководством Аль-Ахли, у нас на руках нет соответствующих документов. Стало быть, пока что сложно о чем-то говорить. Понимаете, в данном случае существует определенная форма. Документ об отставке должен быть заверен президентом клуба, Сергей тоже должен изучить документ и поставить свою подпись. То есть, должна быть соблюдена юридическая процедура. Пока что этого нет.

Да, Сергей сейчас в Киеве. Однако это не связано с возможной отставкой. В чемпионате Саудовской Аравии сейчас небольшой перерыв, и тренерский штаб получил несколько дней отпуска. Поэтому на месте нет ни одного наставника", - сказал Варга в комментарии Sport.ua.

Ранее сообщалось, что о своем увольнении ребров узнал от украинского журналиста.

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