Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Агент Реброва: У нас нет никаких документов об отставке

Комментариев: 0
Шандор Варга прокомментировал информацию об увольнении Сергея Реброва с поста главного тренера Аль-Ахли.
Шандор Варга (слева от Сергея Реброва)
Шандор Варга (слева от Сергея Реброва)
twitter.com/alahli_fcen

Агент Сергея Реброва Шандор Варга, который до недавних пор возглавлял аравийский клуб Аль-Ахли, внес ясность в информацию об отставке украинского специалиста.

По словам агента, сейчас Ребров находится в Киеве из-за небольшого перерыва в чемпионате, а на руках нет документов о его отставке, согласно процедуре.

"Мы с Сергеем договорились пока что не комментировать ситуацию. Мы еще не разговаривали с руководством Аль-Ахли, у нас на руках нет соответствующих документов. Стало быть, пока что сложно о чем-то говорить. Понимаете, в данном случае существует определенная форма. Документ об отставке должен быть заверен президентом клуба, Сергей тоже должен изучить документ и поставить свою подпись. То есть, должна быть соблюдена юридическая процедура. Пока что этого нет.  

Да, Сергей сейчас в Киеве. Однако это не связано с возможной отставкой. В чемпионате Саудовской Аравии сейчас небольшой перерыв, и тренерский штаб получил несколько дней отпуска. Поэтому на месте нет ни одного наставника", - сказал Варга в комментарии Sport.ua.

Ранее сообщалось, что о своем увольнении ребров узнал от украинского журналиста.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Сергей Ребров, Шандор Варга, Аль Ахли
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь