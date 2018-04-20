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Ребров узнал о своем увольнении из Аль-Ахли от украинского журналиста

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Украинский специалист не стал комментировать свое увольнение.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
twitter.com/alahli_fcen

Аль-Ахли уволил главного тренера Сергея Реброва с занимаемой должности. Не дожидаясь окончания контракта, действие которого истекает в конце мая, клуб из Саудовской Аравии растрог его.

Как сообщает Команда №1, Ребров узнал об увольнении от журналиста издания.

“Сам Ребров новость об увольнении узнал от… журналиста нашего сайта, но комментировать ситуацию пока не стал“, - сообщается на сайте.

Отмечается, что контракт между Ребровым и аравийским клубом был подписан по схеме 1+1, но украинец еще тогда дал понять, что активировать опцию продления соглашения он не хотел бы.

По информации издания, в Аль-Ахли, где за год сменилось три президента, окончательно поняли намерения тренера и решили сыграть на опережение.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров вывел Аль-Ахли в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.

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Теги: Сергей Ребров, Аль-Ахли, увольнение
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