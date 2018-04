Фанаты Фенербахче во время матча разбили голову тренеру Бешикташа

Полуфинальный матч Кубка Турции между Фенербахче и Бешикташем был прерван на 58-й минуте матча из-за массовых беспорядков на трибунах, сообщает Fanatik.

Во время стамбульского дерби главный арбитр трижды останавливал игру из-за поведения болельщиков, которые на протяжении всего поединка забрасывали поле посторонними предметами. В конечном итоге судья остановил матч и увел команды в подтрибунное помещение.

The match between #Fener and #Besiktas temporarily stopped. Ugly scenes. pic.twitter.com/xpNTBPvYjh

Это было вызвано тем, что фанаты Фенербахче кидали на скамейку запасных Бешикташа различные предметы - от монет и бутылок до зажигалок, один из которых попал в голову главному тренеру “черных орлов“ Шенолу Гюнешу. В результате, наставника отвезли в больницу, где ему наложили пять швов.

LATEST | New photo released bu TRT journalist Fatih Dogan (@fatihdogan_38) of Senol Gunes' head after being struck by an object from the stands. pic.twitter.com/5gzXhq7D3Y