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Фанаты Фенербахче во время матча разбили голову тренеру Бешикташа

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Стамбульское дерби как всегда получилось жестоким.
Шенол Гюнеш
Шенол Гюнеш
Getty Images

Полуфинальный матч Кубка Турции между Фенербахче и Бешикташем был прерван на 58-й минуте матча из-за массовых беспорядков на трибунах, сообщает Fanatik.

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Во время стамбульского дерби главный арбитр трижды останавливал игру из-за поведения болельщиков, которые на протяжении всего поединка забрасывали поле посторонними предметами. В конечном итоге судья остановил матч и увел команды в подтрибунное помещение.

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Это было вызвано тем, что фанаты Фенербахче кидали на скамейку запасных Бешикташа различные предметы - от монет и бутылок до зажигалок, один из которых попал в голову главному тренеру “черных орлов“ Шенолу Гюнешу. В результате, наставника отвезли в больницу, где ему наложили пять швов.

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На этом напряжение не закончилось - в подтрибунном помещении разгорелся новый конфликт, в результате которого пострадал помощник главного тренера Бешикташа. Однако неизвестно, кто напал на него - фанат или кто-то из сотрудников Фенербахче.

Отметим, что сам матч также был напряженным - в первом тайме был удален защитник Бешикташа Пепе. Матч либо будет доигран в другой день, либо переигран на нейтральном поле.

Напомним, первый полуфинальный матч между Фенербахче и Бешикташем завершился вничью (2:2) и запомнился драками и тремя удаления.

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Теги: Фенербахче, Бешикташ, Кубок Турции, футбол, дерби, скандал, Шенол Гюнеш
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