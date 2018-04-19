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На стадионе в Болгарии произошел взрыв, в результате которого пострадал полицейский

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Женщина-полицейский пострадала во время инцидента.
На матче ЦСКА София - Левски произошел взрыв
На матче ЦСКА София - Левски произошел взрыв
levski.bg/

ЦСКА София сыграла вничью Левски (2:2) в рамках матча чемпионата Болгарии.

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По ходу дерби на стадионе Васил Левски произошел взрыв. Серьезные травмы получила женщина-полицейский - в нее прилетели осколки стекла, в том числе в лицо и в глаз. Девушке сделали операцию, она находится в тяжелом состоянии.

Комиссар полиции Антон Златанов заявил, что источником взрыва была не пиротехника, а взрывное устройство. Как сообщает BBC, более 20 фанатов Левски были взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли от взрыва на футбольном стадионе.

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Теги: ЦСКА София, Левски, чемпионат Болгарии по футболу, футбол, взрыв, стадион, теракт
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