На стадионе в Болгарии произошел взрыв, в результате которого пострадал полицейский
Женщина-полицейский пострадала во время инцидента.
ЦСКА София сыграла вничью Левски (2:2) в рамках матча чемпионата Болгарии.
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По ходу дерби на стадионе Васил Левски произошел взрыв. Серьезные травмы получила женщина-полицейский - в нее прилетели осколки стекла, в том числе в лицо и в глаз. Девушке сделали операцию, она находится в тяжелом состоянии.
Комиссар полиции Антон Златанов заявил, что источником взрыва была не пиротехника, а взрывное устройство. Как сообщает BBC, более 20 фанатов Левски были взяты под стражу.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли от взрыва на футбольном стадионе.
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