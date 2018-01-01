Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Аль-Ахли отправил в отставку Реброва

Комментариев: 0
Сергей Ребров вынужден будет искать новое место работы.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
AFP

Руководство Аль-Ахли решило отправить в отставку экс-тренера киевского Динамо Сергея Реброва. Об этом сообщает официальный сайт клуба. 

Украинский специалист приехал в Саудовскую Аравию прошлым летом. В нынешнем сезоне Аль-Ахли под руководством Реброва занял второе место во внутреннем чемпионате, отстав от Аль-Хиляля всего лишь на одно очко.

В Кубке Короля Аль-Ахли дошел до полуфинала, а в азиатской Лиге чемпионов команда Реброва заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала, где должна сыграть против катарского Аль-Садда.

Отмечается, что на смену украинцу придет тунисский специалист Фатхи Аль-Жабаль.

Добавим, что Ребров провел у руля Аль-Ахли 38 матчей, из которых выиграл 23, еще десять сыграл вничью и пять проиграл.

Ранее сообщалось, что украинский тренер подрался с игроком соперника.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: футбол, Сергей Ребров, Аль-Ахли
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь