Аль-Ахли отправил в отставку Реброва

Сергей Ребров вынужден будет искать новое место работы.

Руководство Аль-Ахли решило отправить в отставку экс-тренера киевского Динамо Сергея Реброва. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Украинский специалист приехал в Саудовскую Аравию прошлым летом. В нынешнем сезоне Аль-Ахли под руководством Реброва занял второе место во внутреннем чемпионате, отстав от Аль-Хиляля всего лишь на одно очко.

В Кубке Короля Аль-Ахли дошел до полуфинала, а в азиатской Лиге чемпионов команда Реброва заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала, где должна сыграть против катарского Аль-Садда.

Отмечается, что на смену украинцу придет тунисский специалист Фатхи Аль-Жабаль.

Добавим, что Ребров провел у руля Аль-Ахли 38 матчей, из которых выиграл 23, еще десять сыграл вничью и пять проиграл.

Ранее сообщалось, что украинский тренер подрался с игроком соперника.

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