Украинский тренер подрался с игроком соперника
Юрий Максимов заступился за своего игрока в матче Кубка Азербайджана.
Главный тренер Кешли Юрий Максимов устроил драку с игроком соперника в полуфинале Кубка Азербайджана с Сумагитом, за что получил удаление.
Украинец решил заступиться за своего игрока после грубого нарушения со стороны футболиста Сумгаита, который пытался сыграть в мяч в грубом подкате и нанес травму своему сопернику.
Матч завершился вничью - 1:1, по результатам двух матчей команда Максимова вышла в финал.
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