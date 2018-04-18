Украинский тренер подрался с игроком соперника

Юрий Максимов заступился за своего игрока в матче Кубка Азербайджана.

Главный тренер Кешли Юрий Максимов устроил драку с игроком соперника в полуфинале Кубка Азербайджана с Сумагитом, за что получил удаление.

Украинец решил заступиться за своего игрока после грубого нарушения со стороны футболиста Сумгаита, который пытался сыграть в мяч в грубом подкате и нанес травму своему сопернику.

Матч завершился вничью - 1:1, по результатам двух матчей команда Максимова вышла в финал.

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