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Украинский тренер подрался с игроком соперника

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Юрий Максимов заступился за своего игрока в матче Кубка Азербайджана.
Юрий Максимов
Юрий Максимов

Главный тренер Кешли Юрий Максимов устроил драку с игроком соперника в полуфинале Кубка Азербайджана с Сумагитом, за что получил удаление.

Украинец решил заступиться за своего игрока после грубого нарушения со стороны футболиста Сумгаита, который пытался сыграть в мяч в грубом подкате и нанес травму своему сопернику.

Матч завершился вничью - 1:1, по результатам двух матчей команда Максимова вышла в финал.

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Теги: Юрий Максимов, Кубок Азербайджана, драка, тренер
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