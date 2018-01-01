Жулио Сезар объявил о завершении карьеры

21 апреля Жулио Сезар проведет последний матч в карьере.

Вратарь Фламенго Жулио Сезар сообщил об уходе из футбола. Матч 2-го тура чемпионата Бразилии с Америкой Минейро станет прощальным для 38-летнего футболиста.

"Последний матч? Это будет прекрасно, но завершается целый этап моей жизни. Последние 20 лет были великолепными, это больше, чем мечта. В детстве не мог даже представить, что у меня будет такая карьера. Субботний матч будет данью не мне, но тем, кто позволил мне достичь всего, что у меня есть, – Фламенго и его болельщикам. Меня приняли, когда я был ещё ребёнком, и подготовили меня к игре в Европе. Хочу их поблагодарить. Фанаты Интера знают, что меня не беспокоят камеры. Мне никогда не было стыдно выражать эмоции. Если захочу поплакать, я поплачу.

Я наслаждался этими тремя месяцами даже больше, чем предполагал. Я вернулся в молодость и в 38 лет чувствовал себя на 17. Несколько недель назад Винисиус сказал вещь, которая сильно тронула меня. Он сказал, что попросил остаться во Фламенго до конца сезона из-за меня, чтобы перенять у меня опыт", - передает слова Сезара Sky Sport Italia.