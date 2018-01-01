Ибрагимович: Решил, что надо подарить себя Лос-Анджелесу

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси поюморил в известном шоу.

Златан Ибрагимович, который недавно стали игроком Лос-Анджелес Гэлакси, поучаствовал в шоу Jimmy Kimmel Live.

Ведущий напомнил публике об оригинальном объявлении Ибрагимовича о своем переходе в команду МЛС.

"Я уже несколько лет посматривал в сторону Лос-Анджелеса. И мне хотелось сделать подарок этому городу. Я долго об этом думал и вот однажды решил: надо подарить этому городу себя", - прокомментировал футболист.

"Когда я переезжал, мне говорили, что не стоит волноваться и я спокойно смогу ходить по улицам. Но с первого же дня я оказался в центре внимания. Определенно, в этом есть и моя вина. Когда играешь так, как я…

Я очень уверен в себе. Каким бы видом спорта я не начал заниматься в детстве, я достиг бы такого же уровня, как сейчас. Но я выбрал футбол, и мне даже немного жаль тех, кто смотрит другие виды спорта, ведь меня там нет, я был бы так же велик", - сказал Ибрагимович.

Ранее Ибрагимович сообщил, что шансы того, что он сыграет на ЧМ-2018 очень высоки.



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