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Аль-Ахли Реброва прошел в плей-офф азиатской ЛЧ

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Подопечные Сергея Реброва заняли первое место в группе А.
Аль-Ахли вышел в плей-офф ЛЧ Азии
Аль-Ахли вышел в плей-офф ЛЧ Азии
twitter.com/alahli_fcen

Команды Аль-Ахли, которую тренирует украинец Сергей Ребров, выиграла в шестом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, с минимальным преимуществом обыграв Аль-Джазиру на выезде.

Аль-Ахли набрал 14 очков по результата шести матчей и занял первое место в группе, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

Аль-Джазира с 8 очками также вышла в следующий этап со второго места.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может покинуть пост главного тренера Аль-Ахли.

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Теги: Аль-Ахли, Сергей Ребров, азиатская Лига чемпионов, футбол
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