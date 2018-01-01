Аль-Ахли Реброва прошел в плей-офф азиатской ЛЧ
Подопечные Сергея Реброва заняли первое место в группе А.
Команды Аль-Ахли, которую тренирует украинец Сергей Ребров, выиграла в шестом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, с минимальным преимуществом обыграв Аль-Джазиру на выезде.
Аль-Ахли набрал 14 очков по результата шести матчей и занял первое место в группе, обеспечив себе выход в плей-офф турнира.
Аль-Джазира с 8 очками также вышла в следующий этап со второго места.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может покинуть пост главного тренера Аль-Ахли.
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