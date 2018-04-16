Китайцы заманивают Иньесту, обещая продвигать его вино

Андрес Иньеста может продолжить карьеру в китайском Тяньцзинь Цюаньцзянь.

Китайский Тянцзинь Цюаньцзянь готов пойти на многое, чтобы подписать капитана каталонской Барселоны Андреса Иньесту.

Как сообщает испанская Marca, в контракте испанца может быть внесен пункт, где боссы клуба обещают помогать Иньесте в продвижении собственного бренда вина на китайском рынке.

Отмечается, что с помощью Тянцзинь Цюаньцзянь Иньеста сможет рекламировать свою марку вина Bodega Iniesta.

Ранее появилась информация, что Иньеста летом намерен покинуть Барселону. Некоторые СМИ сообщили, что испанец якобы подписал трехлетний контракт с Тянцзинь Цюаньцзянь.

Напомним, что в начале октября прошлого года 37-летний полузащитник подписал пожизненный контракт с Барселоной, однако Иньеста может расторгнуть соглашения, проинформировав клуб до конца апреля.

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