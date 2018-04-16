Гомосексуализм может помешать Марокко принять ЧМ-2026

В Марокко однополые связи наказываются лишением свободы от шести месяцев до трех лет.

Закон, предусматривающий уголовное наказание за гомосексуализм в Марокко, может помешать стране в борьбе за право проведения ЧМ-2026 по футболу. Об этом сообщает АП.

По информации источника, в документах, которые были поданы в ФИФА, не указано, что закон является одним из факторов риска и не предложено решений проблемы.

"В докладе о правах человека в Марокко, представленном в ФИФА, намеренно умалчивается о том, что является преступлением в стране. Очевидно, что если Марокко примет чемпионат мира, представители ЛГБТ-сообщества, которые приедут посмотреть матчи, столкнутся с дискриминацией. Государство не сможет защитить их или предотвратить меры, которые могут быть приняты против них властями или обществом", - заявил президент Марокканской ассоциации по правам человека Ахмед Эль-Хаидж.

В Марокко сексуальные контакты между людьми одного пола предусматривают лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

Ранее сообщалось, что в России уверены, что проведут самый безопасный ЧМ без фанатских драк.

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