Швейцарский клуб отстранили от участия в еврокубках на один сезон

УЕФА наказал Сьон за нарушение правил лицензирования.

Сьон отстранили от участия в еврокубках на один сезон Getty Images

Швейцарский клуб Сьон отстранили от участия в еврокубковых турнирах, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю обнаружила, что клуб нарушал правила лицензирования. В наказание Сьон пропустит один сезон в еврокубках, если сможет пробиться туда в течение двух следующих лет. Кроме того, швейцарцы должны будут заплатить штраф в размере 235 тысяч евро.

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Помимо Сьона за подобное нарушение был наказан казахтанский Иртыш, который оштрафовали на 440 тысяч евро и условно исключили на один сезон от участия в еврокубках, если он туда пробьется в течение следующих трех сезонов.

За аналогичные нарушения УЕФА оштрафовал албанский клуб Тирана и сербскую Войводину на 215 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что владелец Олимпиакоса оштрафовал команду и отправил игроков в принудительный отпуск.

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