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Игрок устроил драку с тренером после замены

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Тьягу Дос Сантос разозлился из-за замены перед перерывом.
Драка в чемпионате Боливии
Драка в чемпионате Боливии
twitter.com/juanpasten2010

Полузащитнику "Насиональ Потоси" Тьягу Дос Сантосу не понравилось, что тренер команды заменил его в конце первого тайма матча 12-го тура чемпионата Боливии со Спорт Бойс (0:4). 

Уйдя с поля, бразилец подошел к наставнику клуба Эдгардо Малвестити и набросился на него, начал толкать и говорить оскорбительные слова. В потасовку вмешались запасные игроки. Подоспел и прбитр встречи, который показал Тьягу красную карточку.

Примечательно, что Дос Сантос ранее играл за Спорт Бойс. 

Ранее сообщалось, что Месси набросился на тренера.  

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Теги: Боливия, Тьягу Дос Сантос, Эдгардо Малвестити, Спорт Бойс
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