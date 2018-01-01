Игрок устроил драку с тренером после замены

Тьягу Дос Сантос разозлился из-за замены перед перерывом.

Драка в чемпионате Боливии twitter.com/juanpasten2010

Полузащитнику "Насиональ Потоси" Тьягу Дос Сантосу не понравилось, что тренер команды заменил его в конце первого тайма матча 12-го тура чемпионата Боливии со Спорт Бойс (0:4).

Уйдя с поля, бразилец подошел к наставнику клуба Эдгардо Малвестити и набросился на него, начал толкать и говорить оскорбительные слова. В потасовку вмешались запасные игроки. Подоспел и прбитр встречи, который показал Тьягу красную карточку.

Примечательно, что Дос Сантос ранее играл за Спорт Бойс.

📽 [Vídeo] ESCÁNDALO EN NACIONAL POTOSÍ. Edgardo Malvestiti sustituye en el 34' del PT a Thiago Dos Santos y éste agrede al entrenador pic.twitter.com/XWmTMUNkbt — Juan Pasten (@juanpasten2010) 17 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Месси набросился на тренера.

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