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В Бразилии футболист успешно выполнил подкат головой

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Игрок необычным способом сорвал контратаку соперника.
В Бразилии футболист успешно выполнил подкат головой
кадр из видео

Полузащитник Атлетико Минейро Густаво Бланко упал после столкновения с партнером, но сумел блестяще выкрутиться из ситуации и сорвал контратаку Васку да Гама.

Бланко сорвал зарождающуюся контратаку, выбив мяч из-под ног противника головой. При этом прием был выполнен чисто.

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Теги: Бразилия, видео
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