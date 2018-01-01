В Бразилии футболист успешно выполнил подкат головой

Игрок необычным способом сорвал контратаку соперника.

Полузащитник Атлетико Минейро Густаво Бланко упал после столкновения с партнером, но сумел блестяще выкрутиться из ситуации и сорвал контратаку Васку да Гама.

Бланко сорвал зарождающуюся контратаку, выбив мяч из-под ног противника головой. При этом прием был выполнен чисто.

Me diga senhor @camara_sette, Thiago Larghi e esboço de diretor de futebol Gallo, qdo o magnífico Elias iria da um sanguinho igual a esse do Gustavo Blanco?#EliasBancoJa pic.twitter.com/14Zi4lK8Tr — 💀GALO METAL💀 (@Wellingalo13) 16 апреля 2018 г.

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