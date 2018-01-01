Во Львове определили финалистов чемпионата Neymar Jr's Five

Более 20 команд приняли участие в львовском отборе.

Во Львове 14 апреля прошел первый общий отбор международного футбольного турнира Red Bull Neymar Jr's Five! В дальнейшем такие же квалификации пройдут еще в пяти городах Украины.

Месяц назад львовяне уже соревновались в студенческой квалификации, в результате которой одна команда студентов попала в Национальный Финал.

В эти же выходные соревновались все желающие, кто чувствовал силы побороться за выход в Национальный Финал, а после этого - за билет на Мировой Финал в Бразилии.

По результатам общих квалификаций - ДВЕ команды становятся финалистами и продолжают борьбу в авторском чемпионате Неймара.

Поэтому именно команды ГАЛЫЦЬКА ЗДОБА и ФК ЛЬВЫ представят Львов в Национальном финале Neymar Jr's Five, который состоится 16 июня в Киеве!

Более 20 команд приняли участие в львовском отборе, которые, разделившись на группы, разыграли между собой 16 путевок в плей-офф турнира.

Победители - команда ГАЛЫЦЬКА ЗДОБА - уверенно шли к 1 месту этой квалификации, сначала разбив соперников со счетом 5:0 в 1/8 финала, дальше со счетом 4:2 завершив четвертьфинальный матч, а потом в полуфинале со счетом 1:0 одолев команду Juve (которая в прошлом году заняла 2 место в Национальном финале Neymar Jr's Five).

ФК ЛЬВЫ двигались по турнирной таблице соответственно - разбивая соперников со счетом 5:0 в четвертьфинале и 4:0 в полуфинале.

Однако в финале уступили ГАЛЫЦЬКОЙ ЗДОБЕ, которая отправила в ворота ФК ЛЬВЫ два гола, таким образом обеспечив себе первое место на подиуме.

Поздравляем команды и ждем 16 июня в Киеве, где они будут бороться с финалистами других городов за главный трофей и поездку в Бразилию на Всемирный Финал!

"Конечно рассчитывали на победу. Турнир шикарный. Правила похожи к уличному футболу. Очень довольны, все шикарно. В этом году мы впервые участвовали, обязательно будем принимать участие и в последующие годы. Эмоции непревзойденные. Заслуженно победили, правда, полуфинал был даже тяжелее, чем финал", - сказал Романец Андрей, ГАЛИЦЬКА ЗДОБА.

"Мы шли на турнир с условием выиграть. Потому что мы играли в прошлом году, заняли четвёртое место. А в этом году шли выиграть. К Национальному финалу будем тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Организация шикарная. Второй год играем и второй год довольны. Это лучший, наверное, турнир, в котором мы участвовали" – заявил Василий Сюрко, капитан команды ФК ЛЬВЫ

Впереди еще квалификации Neymar Jr's Five в Одессе, Днепре, Харькове, Виннице и Киеве.

Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Neymar Jr's Five, заходите на веб-сайт www.neymarjrsfive.com и регистрируйте свою команду.