Неймар рассказал, с чего началась его дружба с Месси

Лидер ПСЖ поделился воспоминаниями о начале хороших дружеских отношений с Лионелем Месси.

Форвард ПСЖ Неймар рассказал о том, как во времена его выступлений в Барселоне Лионель Месси оказал ему поддержку, после чего между игроками начались дружеские отношения.

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“В перерыве одного из матчей Месси увидел, что я вот-вот заплачу. У меня ничего не получалось в первом тайме, и меня это деморализовало. Лео подошел ко мне и сказал: “Ты должен оставаться собой. Играй в свой футбол и не бойся ничего“.

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Когда ты играешь в команде с таким количеством звезд, то иногда чувствуешь себя подавленным. Мне даже было стыдно за свою игру. Однако тот разговор с Месси помог мне расслабится и вернуть уверенность в своих силах. С того момента между нами началась большая дружба“, - приводит слова Неймара Globo Esporte.

Напомним, легендарный игрок Реала считает, что Неймар останется третьим, пока Месси и Роналду в отличной форме.

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