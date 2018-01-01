Шесть португальских полицейских пострадали из-за столкновений фанатов
Порту в гостях с минимальным счетом обыграл Бенфику в центральном матче 30-го тура чемпионата Португалии. Благодаря этой победе Порту возглавил турнирную таблицу за четыре тура до конца, имея 2 очка преимущества над Бенфикой.
Читай также: В Киеве с арматурой напали на представителей Партизана и журналистов
Как сообщает Record, после встречи около стадиона Эштадиу да Луш фанаты Бенфики устроили массовые беспорядки и ввязались в драку с болельщиками Порту. Люди бросали бутылки, стаканы, камни и петарды.
Для разрешения ситуации полицейские использовали дробовики с резиновыми пулями. Были задержаны семь человек, а шестеро полицейских получили ранения.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли от взрыва на футбольном стадионе.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил