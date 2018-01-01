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Шесть португальских полицейских пострадали из-за столкновений фанатов

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После матча между фанатами Порту и Бенфики случилась стычка.
В Португалии пострадали шесть полицейских из-за столкновений фанатов
В Португалии пострадали шесть полицейских из-за столкновений фанатов
record.pt/

Порту в гостях с минимальным счетом обыграл Бенфику в центральном матче 30-го тура чемпионата Португалии. Благодаря этой победе Порту возглавил турнирную таблицу за четыре тура до конца, имея 2 очка преимущества над Бенфикой.

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Как сообщает Record, после встречи около стадиона Эштадиу да Луш фанаты Бенфики устроили массовые беспорядки и ввязались в драку с болельщиками Порту. Люди бросали бутылки, стаканы, камни и петарды. 

Для разрешения ситуации полицейские использовали дробовики с резиновыми пулями. Были задержаны семь человек, а шестеро полицейских получили ранения.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли от взрыва на футбольном стадионе.

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Теги: Порту, Бенфика, чемпионат Португалии по футболу, футбол, вне игры, фанаты, потасовка
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