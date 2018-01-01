NEYMAR JR'S FIVE: Определились студенческие финалисты

В течение марта было определено 5 команд финалистов - студентов-победителей.

Международный авторский турнир по мини-футболу мировой легенды Неймара продолжает собирать настоящих ценителей футбола. Украина в числе 60 стран, в которых Red Bull проводит отборочные турниры этого энергичного и интересного соревнования, где каждый игрок на вес золота, а каждый удар может стать решающим.

Украинские отборочные турниры Neymar Jr's Five стартовали 4 марта со студенческих турниров, в которых в течение марта было определено 5 команд финалистов - студентов-победителей Львова, Харькова, Одессы, Днепра и Киева. Эти команды продолжат свою борьбу 16 июня на Национальном финале в Киеве.

А для всех остальных любителей мяча и ворот с 14 апреля стартовали общие отборочные турниры - для всех желающих и на открытом поле.

Neymar Jr's Five примут Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Винница и Киев (подробный перечень всех турниров смотрите на сайте чемпионата).

Две лучшие команды каждого отборочного турнира продолжат свой путь в Национальном Финале в Киеве, победитель которого обеспечит себе билет в Бразилию, где 21 июля будет бороться за звание Чемпиона Мира.

Правила остаются без изменений. Соревноваться в чемпионате могут все желающие от любителей до профессионалов, парни и девушки, в возрасте от 18 до 25 лет (в команде также допускаются два игрока старше 25 лет). Формат тот же - 10-минутный интенсивный матч 5 на 5, никаких вратарей, и потеря игрока каждый раз, когда соперник забивает гол.

Чтобы узнать об украинских отборочных турнирах и правилах Neymar Jr's Five, заходите на сайт и регистрируйте свою команду.

Чемпионат проходит при поддержке Ассоциации Футзала Украины.

О Neymar Jr's Five

Neymar Jr's Five - это авторский турнир по мини-футболу мировой легенды Неймара, в котором игроки в возрасте от 18 до 25 лет со всех уголков мира вместе отдаются общей страсти: футболу. Это динамичное, техническое и интересное соревнование. Более 60 стран с 6 континентов проведут отборочные турниры, где игроки будут соревноваться с общей мечтой - пройти путь от локального отбора в национальный финал, и получить билет на Мировой финал, который уже в третий раз будет проходить на стадионе Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранди, Бразилия.

О Instituto Projeto Neymar Jr

Instituto Projeto Neymar Jr - частная, некоммерческая организация социального направления, создана игроком и его семьей. Расположена в Jardim Glória, в Прая-Гранди, где Неймар провел значительную часть своего детства. Институт площадью 8,400 кв.м. является образовательным и спортивным комплексом, который предназначен для 2470 детей из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 14 лет и их семей.