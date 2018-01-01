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Фанаты Аякса остановили автобус команды и потребовали отставки гендиректора клуба

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После крупного поражения от ПСВ разочарованные болельщики Аякса прибегнули к агрессивным мерам.
Разъяренные фанаты Аякса потребовали отставки гендиректора
Разъяренные фанаты Аякса потребовали отставки гендиректора
Getty Images

В матче 31-го тура чемпионата Голландии ПСВ крупно обыграл Аякс (3:0). Благодаря этому ПСВ оформил свое 24-е чемпионство за три тура до окончания чемпионата.

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Футболисты Аякса на своем автобусе вернулись в Амстердам, где их около Йохан Кройф Арены встретила группа разозленных фанатов из 150 человек. Болельщики стучали по стенкам автобуса, мешая игрокам безопасно его покинуть, и вели себя агрессивно.

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Фанаты потребовали отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара, который в итоге вышел к людям, чтобы побеседовать с ними. Позже к нему присоединился и главный тренер Аякса Эрик тен Хаг.

Ранее сообщалось, что фанаты Манчестер Юнайтед планируют бойкотировать выездной матч с Брайтоном.

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Теги: Аякс, чемпионат Голландии по футболу, футбол, фанаты, Эдвин ван дер Сар
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