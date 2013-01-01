Аргентинский клуб хочет предложить Буффону контракт на полгода

Бока Хуниорс хочет подписать легендарного вратаря.

Именитый голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон, который в конце сезона может стать свободным агентом и вовсе завершить карьеру, попал в сферу интересов аргентинского клуба Бока Хуниорс.

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Как сообщает Radio Continental, клуб готов подписать контракт с 40-летним итальянцев на полгода. Уговорить Буффона перебраться в Аргентину попытается форвард команды Карлос Тевес, который с 2013 по 2015 год выступал за Ювентус.

Ранее сообщалось, что голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон может получить должность в сборной Италии.

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