Парижский клуб оформил чемпионство, разгромив Монако.

ПСЖ в седьмой раз стал чемпионом Франции Getty Images

ПСЖ со счетом 7:1 разгромили Монако в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции и досрочно стал чемпионом.

Парижский клуб, который лидирует в турнирной таблице с 87 очками, досрочно обеспечил себе победу в чемпионате страны, опережая Монако на 17 очков за пять туров до конца первенства..

ПСЖ седьмой раз в истории завоевал титул чемпиона Франции, до этого команда побеждала в 1986 и 1994 годах, а также четыре раза подряд - с 2013 по 2016 год.

Для главного тренера парижского клуба Унаи Эмери этот трофей стал шестым в качестве главного тренера ПСЖ и третьим в текущем сезоне, команда также выиграла Суперкубок Франции и Кубок французской лиги.

Добавим, что бразильский защитник Дани Алвес выиграл свой 37-й титул в карьере и по этому показателю он занимает первое место, опережая валлийца Райана Гиггза и шотландца Кенни Далглиша, в активе которых по 35 титулов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии.

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