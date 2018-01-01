ФИФА революционно изменит регламент клубного ЧМ

ФИФА перезапустит Клубный чемпионат мира, сделав аналог "классического" мундиаля.

В ФИФА намерены перезапустить чемпионат мира среди клубов, который ныне проводится ежегодно с участием лучших команд всех континентов.

Как сообщает Reuters, обновленный Клубный чемпионат мира будет проходить раз в четыре года, как и "классический" мундиаль среди национальных сборных, а от Европы планируется участие 12 команд. В турнире сыграют 24 клуба, которые будут разделены на восемь групп по три команды. Также отмечается, что подобный турнир может пройти летом 2021 года.

Если говорит о финансовой стороне, то новый чемпионат мира поможет заработать от 65 миллионов до одного миллиарда долларов.

Команды, которые смогут сыграть на Клубном чемпионате мира.

– четыре последних триумфатора Лиги чемпионов УЕФА;

– четыре последних финалиста Лиги чемпионов УЕФА;

– четыре последних победителя Лиги Европы;

– четыре последних победителя Кубка Либертадорес;

– один клуб из Океании (либо еще один из Южной Америки);

– хозяин турнира;

– два из последних 4-х победителей Лиги чемпионов Азии;

– два из последних 4-х победителей Лиги чемпионов Африки;

– два из последних 4-х победителей Лиги чемпионов КОНКАКАФ;

Также отмечается, что если одна команда несколько раз за четыре года выигрывала Лигу чемпионов или же доходила до финала, то участников турнира определят согласно таблице коэффициентов ФИФА.

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