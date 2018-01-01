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Ибрагимович принес победу Лос-Анджелес убойным ударом головой

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Златан Ибрагимович продолжает забивать в МЛС.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Шведский форвард Златан Ибрагимович впервые вышел на поле в стартовом составе Лос-Анджелес Гэлакси и принес победу своему клубу в матче МЛС против Чикаго Файр.

В добавленное время к первому тайму Ибрагимович воспользовался подачей Эшли Коула и ударом головой вонзил мяч в сетку. 

Напомним, что в дебютном матче за Лос-Анджелес Ибрагимович отметился дублем

Ранее сообщалось, что Ибрагимович сгонял на матч Лейкерс в компании легенды НБА.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович
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