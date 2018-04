Ибрагимович принес победу Лос-Анджелес убойным ударом головой

Шведский форвард Златан Ибрагимович впервые вышел на поле в стартовом составе Лос-Анджелес Гэлакси и принес победу своему клубу в матче МЛС против Чикаго Файр.

В добавленное время к первому тайму Ибрагимович воспользовался подачей Эшли Коула и ударом головой вонзил мяч в сетку.

The LA Galaxy won 1-0.



We'll give you one guess on who scored the goal ... pic.twitter.com/7PzbJy39lw