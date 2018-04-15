Ибрагимович принес победу Гэлакси убойным ударом головой

Златан Ибрагимович продолжает забивать в МЛС.

Шведский форвард Златан Ибрагимович впервые вышел на поле в стартовом составе Лос-Анджелес Гэлакси и принес победу своему клубу в матче МЛС против Чикаго Файр.

В добавленное время к первому тайму Ибрагимович воспользовался подачей Эшли Коула и ударом головой вонзил мяч в сетку.

The LA Galaxy won 1-0.



We'll give you one guess on who scored the goal ... pic.twitter.com/7PzbJy39lw — SportsCenter (@SportsCenter) 14 апреля 2018 г.

Напомним, что в дебютном матче за Лос-Анджелес Ибрагимович отметился дублем.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович сгонял на матч Лейкерс в компании легенды НБА.

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