Ибрагимович принес победу Гэлакси убойным ударом головой
Златан Ибрагимович продолжает забивать в МЛС.
Шведский форвард Златан Ибрагимович впервые вышел на поле в стартовом составе Лос-Анджелес Гэлакси и принес победу своему клубу в матче МЛС против Чикаго Файр.
В добавленное время к первому тайму Ибрагимович воспользовался подачей Эшли Коула и ударом головой вонзил мяч в сетку.
The LA Galaxy won 1-0.— SportsCenter (@SportsCenter) 14 апреля 2018 г.
We'll give you one guess on who scored the goal ... pic.twitter.com/7PzbJy39lw
Напомним, что в дебютном матче за Лос-Анджелес Ибрагимович отметился дублем.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович сгонял на матч Лейкерс в компании легенды НБА.
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