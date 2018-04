Клуб из США заключил контракт с компанией по выращиванию конопли

В США отныне существует новая категория спонсорства – выступающий во втором дивизионе USL клуб Лас-Вегас-Лайтс заключил соглашение с компанией NuWu Cannabis Marketplace, специализирующейся на выращивании рекреационной конопли.

"Мы готовы поддерживать любой бизнес, если он легален", – отметил генеральный директор Лас-Вегаса Бретт Лэшбрук в интервью ESPN.

We were going to wait till 4:20 pm, but we were just too excited 😏



We are proud to announce our partnership with @NuwuCannabis!

The first professional sports team in the U.S. to partner with a marijuana dispensary.



ONLY. IN. VEGAS. pic.twitter.com/ItGhT7a4vn