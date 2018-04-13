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Клуб из США заключил контракт с компанией по выращиванию конопли

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Лас-Вегас-Лайтс заключил соглашение с компанией NuWu Cannabis Marketplace.
Лас-Вегас-Лайтс
Лас-Вегас-Лайтс
lasvegaslightsfc.com

В США отныне существует новая категория спонсорства – выступающий во втором дивизионе USL клуб Лас-Вегас-Лайтс заключил соглашение с компанией NuWu Cannabis Marketplace, специализирующейся на выращивании рекреационной конопли.

"Мы готовы поддерживать любой бизнес, если он легален", – отметил генеральный директор Лас-Вегаса Бретт Лэшбрук в интервью ESPN.

Ранее клуб заключил соглашения с интернет-магазином Zappos и Plaza Hotel & Casino.

"Это подходящее время и правильный рынок, мы не собираемся скрываться. Мы сотрудничаем не с какими-то парнями с головами, покрытыми капюшонами", – добавил Лэшбрук.

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Теги: футбол, вне игры, видео
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