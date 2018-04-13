Клуб из США заключил контракт с компанией по выращиванию конопли
В США отныне существует новая категория спонсорства – выступающий во втором дивизионе USL клуб Лас-Вегас-Лайтс заключил соглашение с компанией NuWu Cannabis Marketplace, специализирующейся на выращивании рекреационной конопли.
"Мы готовы поддерживать любой бизнес, если он легален", – отметил генеральный директор Лас-Вегаса Бретт Лэшбрук в интервью ESPN.
We were going to wait till 4:20 pm, but we were just too excited 😏— Las Vegas Lights FC (@lvlightsfc) April 13, 2018
We are proud to announce our partnership with @NuwuCannabis!
The first professional sports team in the U.S. to partner with a marijuana dispensary.
ONLY. IN. VEGAS. pic.twitter.com/ItGhT7a4vn
Ранее клуб заключил соглашения с интернет-магазином Zappos и Plaza Hotel & Casino.
"Это подходящее время и правильный рынок, мы не собираемся скрываться. Мы сотрудничаем не с какими-то парнями с головами, покрытыми капюшонами", – добавил Лэшбрук.
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