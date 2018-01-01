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Уругвайский футболист по прозвищу "Сумасшедший" попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Экс-игрок сборной Уругвая Себастьян Абреу получил сертификат об установлении рекорда.
Себастьян Абреу
Себастьян Абреу
Getty Images

Бывший игрок сборной Уругвая Себастьян Абреу установил мировой рекорд по количеству переходов в футбольные клубы.

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Игрок по прозвищу Сумасшедший получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса, который подтверждает уникальность этого достижения и называет его самым путешествующим игроком. 41-летний форвард за свою карьеру сыграл в 26 профессиональных клубах и в 11 странах мира.

Себастьян Абреу с сертификатом и футболками всех клубов, в которых он играл
Себастьян Абреу с сертификатом и футболками всех клубов, в которых он играл
guinnessworldrecords.com/

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“Если честно, я никогда не пытался побить мировой рекорд Книги Гиннесса, но я счастлив, что сделал это. Я невероятно горд, что уругваец из Минаса может стать единственным игроком в истории, который совершил подобное. Приятно, что мне оказывают столько внимания“, - приводит слова Абреу официальный сайт Гиннесса.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду обновил свой собственный рекорд Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Книга рекордов Гиннесcа, прикол, мировой рекорд
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