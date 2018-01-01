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Пять человек погибли от взрыва на футбольном стадионе

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Во время матча в Сомали произошел взрыв.
Матч на стадионе в городе Барава
Матч на стадионе в городе Барава
twitter.com/radiogarowe

В четверг, 12 апреля на футбольном стадионе в сомалийском городе Барава произошел взрыв во время матча местных команд. Об этом сообщает Garowe Online.

"Пять футбольных фанатов погибли, восемь пострадали. Скорее всего, число погибших вырастет, так как состояние нескольких раненых оценивается как критическое", - цитирует источник комиссара города Херси Барре Дже.

По словам комиссара, на трибунах для особо важных гостей было заложено самодельное взрывное устройство.

Футболисты в результате взрыва не пострадали.

По версии полиции, к инциденту причастна радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" (Движение молодых моджахедов), которая имеет тесную связь с террористической организацией "Аль-Каида".

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Теги: Сомали, взрыв, футбол, стадион, теракт
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