Ребров может покинуть Аль-Ахли

У Сергея Реброва возник конфликт со звездным нападающим.

Сергей Ребров может покинуть пост главного тренера Аль-Ахли, сообщает BabfGol.

По информации источника, украинец не смог найти общий язык с нападающим команды Омаром Аль Сома. Из-за этого он не взял форварда на матч против Аль-Хиляля (0:0). Теперь чемпионство Аль-Ахли под большим вопросом и руководство сомневается, кого оставлять в команде - игрока или тренера.

Ранее сообщалось, что Ребров вывел Аль-Ахли в плей-офф Лиги чемпионов.

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