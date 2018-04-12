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Ребров может покинуть Аль-Ахли

Комментариев: 1
У Сергея Реброва возник конфликт со звездным нападающим.
Сергей Ребров
Сергей Ребров
AFP

Сергей Ребров может покинуть пост главного тренера Аль-Ахли, сообщает BabfGol.

По информации источника, украинец не смог найти общий язык с нападающим команды Омаром Аль Сома. Из-за этого он не взял форварда на матч против Аль-Хиляля (0:0). Теперь чемпионство Аль-Ахли под большим вопросом и руководство сомневается, кого оставлять в команде - игрока или тренера.

Ранее сообщалось, что Ребров вывел Аль-Ахли в плей-офф Лиги чемпионов

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Теги: Сергей Ребров, Аль-Ахли, Омар Аль-Сома
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
недлострана  (аноним)  12.04.2018, 12:25
Оценка:  0
недлострана
В динамо его! Или сборную)Днонамовская моча больше нигде не нужна.Но мы оценим.Помойка
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