ФИФА хочет изменить или отменить систему аренды футболистов
Исполнительный комитет ФИФА планирует внести изменения в систему аренды футболистов. Реформы будут обсуждаться в октябре этого года.
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Как сообщает France Football, изначально система аренды игроков была создана для того, чтобы помогать молодым игрокам развиваться в клубах более низкого уровня перед приходом в основную команду.
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Однако в ФИФА подчеркнули, что теперь клубы используют эту систему в личных интересах - они приобретают юниоров, оправляют их в аренду, а после перепродают без возможности сыграть за первую команду. Из-за этого функционеры рассматривают вариант полной отмены системы аренды.
В текущем сезоне Ювентус отправил в аренду 41 футболиста, Удинезе - 27, Челси - 22, Манчестер Сити - 18.
Ранее сообщалось, что в ФИФА подтвердили введение видеоповторов на ЧМ-2018.
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