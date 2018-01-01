ФИФА хочет изменить или отменить систему аренды футболистов

Функционеры недовольны системой аренды игроков и собираются ее пересмотреть.

Исполнительный комитет ФИФА планирует внести изменения в систему аренды футболистов. Реформы будут обсуждаться в октябре этого года.

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Как сообщает France Football, изначально система аренды игроков была создана для того, чтобы помогать молодым игрокам развиваться в клубах более низкого уровня перед приходом в основную команду.

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Однако в ФИФА подчеркнули, что теперь клубы используют эту систему в личных интересах - они приобретают юниоров, оправляют их в аренду, а после перепродают без возможности сыграть за первую команду. Из-за этого функционеры рассматривают вариант полной отмены системы аренды.

В текущем сезоне Ювентус отправил в аренду 41 футболиста, Удинезе - 27, Челси - 22, Манчестер Сити - 18.

Ранее сообщалось, что в ФИФА подтвердили введение видеоповторов на ЧМ-2018.

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