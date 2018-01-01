Легендарный голкипер после матча расслабился в стриптиз-клубе

Американец Тим Ховард утешил себя посещением стриптиз-клуба после ничейного матча в МЛС.

Американский голкипер Тим Ховард, которые ныне выступает в МЛС за Колорадо, решил отдохнуть в стриптиз-клубе после ничейного матча против Далласа.

Как сообщает ресурс TMZ Sports, Ховард пропустил мяч в концовке поединка, а его Колорадо сыграл вничью (1:1). Голкипер после поединка "оторвался" в стрип-клубе Далласа V Live.

Tim Howard Is Booty King at Dallas Strip Club https://t.co/O4BBCpYwXb — TMZ Sports (@TMZ_Sports) 9 апреля 2018 г.

Напомним, что после 10 сезонов в английском Эвертоне, Ховард в 2016 году перебрался в МЛС.

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