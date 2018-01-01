Украинец забил эффектный гол ударом скорпиона

Антон Шиндер отметился дублем в матче чемпионата Казахстана.

Украинский форвард казахского Тобола Антон Шиндер забил эффектный гол в матче чемпионата Казахстана против Атырау (3:2).

Шиндер провел на поле все 90 минут встречи и оформил дубль. Эти голы стали первыми мячами украинца за Тобол.

Особенно красивым получился второй гол Антона, который он забил на 64-й минуте матча эффектным ударом скорпиона.

Ранее сообщалось, что журналист сломал лодыжку, пытаясь повторить гол Роналду.

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