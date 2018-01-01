Игроки греческого клуба не пришли на тренировку в знак протеста

Футболисты Панатинаикоса пропустили тренировку из-за долгов по зарплате.

Игроки Панатинаикоса не вышли на тренировку instagram.com/fcpanathinaikos/

Футболисты греческого клуба Панатинаикоса не пришли на тренировку в знак протеста из-за долгов по заработной плате.

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Как сообщает L’Equipe, игроки не получают зарплату с октября прошлого года. Команда сообщила президенту клуба Василису Константину, что они не будут ходить на тренировки до погашения долгов как минимум с октября по декабрь.

Проблемы у Панатинаикоса начались из-за того. что главный акционер клуба Яннис Алафузос решил сократить затраты.

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На прошлой неделе греческая суперлига сняла с афинского клуба три очка в турнирной таблице из-за долга в размере 500 тысяч евро бывшему защитнику команды Йенсу Веммеру. Панатинаикос занимает девятое место в чемпионате Греции.

Ранее сообщалось, что греческие фанаты ворвались в студию телеканала и заставили ведущего читать их петицию.

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