Мюнхенская Бавария стала чемпионом Германии за пять туров до конца первенства.

Бавария в шестой раз подряд стала чемпионом Германии Getty Images

Бавария разгромила Аугсбург в матче 29-го тура Бундеслиги и досрочно обеспечила себе победу в турнире.

Мюнхенцы набрали 69 очков и опережают идущий на втором месте Шальке по потерянным очкам на 17 очков за 5 туров до конца.

Несмотря на кризис по ходу сезона и увольнение Карло Анчелотти, Бавария снова выиграла чемпионат. Этот титул стал для мюнхенцев 28-м в истории и 6-м подряд.

Для Хайнкеса это уже четвертое чемпионство с Баварией. Ранее он выигрывал титул в сезонах 1988/89, 1989/90 и 2012/13.

Теперь Юпп Хайнкес постарается принести Баварии победу в Кубке Германии (17 апреля Бавария сыграет с Байером в полуфинале) и в Лиге чемпионов. В первом матче четвертьфинала команда обыграла на выезде Севилью 2:1.

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