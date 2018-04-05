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Милевский эмоционально высказался по поводу своей травмы

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Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский прокомментировал полученную травму.
Артем Милевский
Артем Милевский
dynamo-brest.by/

Форвард Артем Милевский, защищающий цвета Динамо-Брест, дал комментарий относительно своей жуткой травмы, полученной в матче 2-го тура чемпионата Беларуси против Луча. Украинец вывихнул локоть после неудачного столкновения и покинул поле на машине скорой помощи.

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После возвращения из больницы футболист выложил фото с рукой в гипсе на своей страничке в Instagram. “Больше всего я зол на то, что никто не извинился за такое, это подло и не по-людски“, - написал Милевский.

Ранее сообщалось, что на форварда ПСЖ Неймара обрушился шквал критики за пост с цитатой Хокинга.

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Теги: Артем Милевский, Динамо Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол
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гость  (аноним)  06.04.2018, 14:43
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