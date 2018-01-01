Ибрагимович назвал имя легендарного актера, который смог бы сыграть его в кино

Златан Ибрагимович считает, что только великий актер сможет сыграть его в кинофильме.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович рассказал о своем дебюте в Америке и поделился мнением о том, кто бы мог изобразить его на экране.

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"Любое кино имеет хорошее начало, теперь будем надеяться и на счастливый конец. Мой старт в MLS просто сумасшедший. Два гола в первом же матче - теперь ожидания от меня еще выше. Я требователен к себе и стараюсь проявить себя на поле каждый раз.

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Я знаю, что способен на многое. Мне потребуется время на адаптацию, но я счастлив уже от того, что играю после травмы. Я ценю это каждый раз, когда надеваю бутсы. Если бы про меня сняли фильм, то сыграть Ибрагимовича мог бы только кто-то легендарный. Вроде Сильвестра Сталлоне", - приводит слова Ибрагимовича Sky Sports.

Ранее сообщалось, что шведский форвард Златан Ибрагимович снялся в рекламном ролике в образе статуи льва.

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