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Милевский покинул стадион на машине Скорой помощи

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Экс-игрок Динамо и сборной Украины Артем Милевский серьезно вывихнул локоть.
Артем Милевский получил вывих локтевого сустава
Артем Милевский получил вывих локтевого сустава
dynamo-brest.by/

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский, ныне выступающий за Динамо-Брест, не сумел доиграть матч второго тура чемпионата Беларуси с минским ФК Луч.

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Украинец на 57-й минуте встречи неудачно приземлился на газон и вывихнул локтевой сустав. Со стадиона футболиста увезли на машине Скорой помощи.

После возвращения из больницы футболист записал небольшое видео для фанатов.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский опубликовал клип с горячей брюнеткой.

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Теги: Артем Милевский, Динамо Брест, чемпионат Беларуси по футболу, футбол, видео, травма
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