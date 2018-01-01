Милевский покинул стадион на машине Скорой помощи
Экс-игрок Динамо и сборной Украины Артем Милевский серьезно вывихнул локоть.
Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский, ныне выступающий за Динамо-Брест, не сумел доиграть матч второго тура чемпионата Беларуси с минским ФК Луч.
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Украинец на 57-й минуте встречи неудачно приземлился на газон и вывихнул локтевой сустав. Со стадиона футболиста увезли на машине Скорой помощи.
После возвращения из больницы футболист записал небольшое видео для фанатов.
👏 Артем Милевский записал короткое видеообращение к болельщикам "Динамо-Брест" со словами благодарности. #fcdb1960 pic.twitter.com/Rgf46LxAPW— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 5 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Артем Милевский опубликовал клип с горячей брюнеткой.
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