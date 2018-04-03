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Венесуэльский клуб уволил двух футболистов после издевательств над котом

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Футболисты клуба Сулия остались без работы после надругательств над животным.
Давид Барретто
Давид Барретто
zuliafc.com.ve

Футболисты Давид Барретто и Эдуин Куэро из венесуэльского клуба Сулия остались без работы после издевательств над котом.

Барретто выложил в социальные сети фотографии, на которых тянет животное за хвост и лапы, а потом выбрасывает в окно. Позже футболисты удалили записи, а также раскаялись в содеянном, заверив, что с котом все в порядке, сообщает издание The Sun.

Руководство клуба провело внутреннее расследование, уволив игроков,  а также порекомендовало футболистам обратиться к психиатру.

Ранее сообщалось, что китайскому футболисту откусили часть уха во время матча.

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Теги: футбол, вне игры
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