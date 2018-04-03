Венесуэльский клуб уволил двух футболистов после издевательств над котом

Футболисты клуба Сулия остались без работы после надругательств над животным.

Футболисты Давид Барретто и Эдуин Куэро из венесуэльского клуба Сулия остались без работы после издевательств над котом.

Барретто выложил в социальные сети фотографии, на которых тянет животное за хвост и лапы, а потом выбрасывает в окно. Позже футболисты удалили записи, а также раскаялись в содеянном, заверив, что с котом все в порядке, сообщает издание The Sun.

Citados a comparecer ante la Fiscalía, los deportistas del #ZuliaFC, David Barreto y Eduin Quero por evidencias de maltrato animal. Aunque ambos expresaron arrepentimiento y aseguraron que el gato no murió, Barreto es el de la imagen y Quero el que las tomó #DanielRiosTeInforma pic.twitter.com/0UVhqnV9sn — Daniel Ríos Mendoza (@Daniel_RiosVE) 4 апреля 2018 г.

Руководство клуба провело внутреннее расследование, уволив игроков, а также порекомендовало футболистам обратиться к психиатру.

#ElClub | Comunicado de hoy, 03-04-2018, sobre el caso de los jugadores David Barreto y Eduin Quero. #Institucional pic.twitter.com/rNCLWddQqH — Zulia Fútbol Club (@Zulia_FC) 3 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что китайскому футболисту откусили часть уха во время матча.

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