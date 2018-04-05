Невероятный удар с двойной вертушки, который показал форвард сборной Польши U-19
Юный польский нападающий продемонстрировал свой талант.
Форвард Погони и сборной Польши U-19 Арон Стасяк решил во дворе показать свои умения и необычным способом отправил мяч в сетку.
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Стасяк дважды прокрутился вокруг своей оси, после чего он ударил по мячу и отправил его под перекладину.
😂🤙🏽😜⚽️ pic.twitter.com/9zPzA6lcBy— Aron Stasiak (@StasiakAron) 3 квітня 2018 р.
Нападающий подписал первый профессиональный 3-летний контракт с Погонью в конце марта. Ранее он выступал за вторую команду Погони и забил 11 голов в 16 играх.
Ранее сообщалось, что 16-летний итальянский парнишка забил гол пятой точкой.
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