Матч любительский команд в Китае перерос в массовую драку.

Китайскому футболисту откусили часть уха во время матча Getty Images

Матч любительского турнира Laoye Cup в Китае между командами Аогуи и Малу перерос в массовую драку после одного из спорных решений арбитра.

Как отмечает издание The Sun, в ходе драки один из игроков команды Малу откусил сопернику часть левого уха. На место инцидента приехала полиция, которая будет заниматься данным делом.

Футбольная ассоциация Гуанси, которая отвечает за регион, где проходил матч, заявила, что подобный турнир проходил без ее ведома.

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Фото и видео – DailyMail

Ранее сообщалось, что в Китае запретили тату – футболистам приходится скрывать рисунки.

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